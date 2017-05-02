شيخ يلتقط صورة لسيدة في المطار… (والله لا ترتدي حمالة صدر)!

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التقط رجل دين مسلم صورًا لسيدة لا يعرفها خلال تواجده في مطار سيدني في أستراليا فور عودته من إيران ثم قام بإرسالها لأصدقائه عبر تطبيق واتساب.

وقام الإمام الشيعي زيد السلامي بتصوير السيدة من الجهة الخلفية إذ كانت ترتدي قميصًا مفتوحًا على الظهر.

كتب السلامي لأصدقائه “لقد وصلت، هذه كانت هي، والله لا ترتدي حمّالة صدر”، وقد عمد أحد الأشخاص على تسريب المحادثة التي تبادلها مع أصدقائه.

وفي اتّصال هاتفي له مع موقع دايلي مايل أستراليا، رفض الإمام الإفصاح عمّا إذا كان هو من التقط الصورة إلا أن رقم هاتفه يظهر في الحديث المسّرب.

واستنكر السلامي ردود الفعل متسائلاً “أين الخطأ في التقاط صورة مماثلة؟ لا أفهم!”

وقال السلامي لأصدقائه إن الجميع كان ينظر إلى تلك السيدة مضيفًا أنه كان يحمل مسبحته طيلة الوقت.

وكان الشيخ زيد قد التقط يضًا صورة سيلفي إلى جانب صورة لإحدى عارضات أزياء فيكتوريا سيكريت داخل المطار.

يذكر أن الشيخ زيد متزوّج وله أطفال.