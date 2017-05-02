الخوذ البيضاء تنعى أربعة من متطوعيها في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدفت قوات النظام المتمركزة شرق السويداء بصاروخٍ موجّه سيارةً تتبع لمنظمة الخوذ البيضاء في المناطق المتاخمة من ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من المنقذين أثناء تأدية مهامهم.

وكانت عبوة ناسفة على طريق بصر الحرير ـ ناحتة بريف درعا الشرقي انفجرت صباح اليوم الثلاثاء 2 أيار/مايو ، مما أدى لمقتل أثنين من كتائب الثوار، وبعد وصول فرق الإنقاذ استهدفتهم قوات النظام موقعةً المزيد من القتلى.

وقال الناشط محمد الحريري لـ “كلنا شركاء” إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تتبع لجيش الإسلام على الطريق ما أدى لمقتل أحد مقاتلي جيش الإسلام وهو (مصعب هليل).

وأضاف أن فرق الدفاع المدني في بلدة (بصر الحرير) شرق درعا حاولت إخلاء ضحايا عملية التفجير، إلا أن قوات النظام المتمركزة في تل (الخاروف) غرب السويداء، استهدفت سيارة الدفاع المدني بصاروخ حراري مما أدى لمقتل ثلاثة من طواقم الدفاع المدني وهم (عبيدة الحريري وخليل الحريري ونصر الحريري) بالإضافة إلى رئيس مركز الدفاع المدني ببلدة (بصر الحرير) فادي الحريري.

وكانت كتائب الثوار تمكنت من تفكيك خمسة عبوات صباح اليوم على نفس الطريق، وذلك بالتزامن مع قصف قوات النظام لبلدة (بصر الحرير) بالمدفعية الثقيلة، إلا أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق أم المياذن ـ درعا بسيارة تتبع لجيش الإسلام صباح اليوم مما أدى لمقتل أحد كوادره وهو (رضوان العوض).

يذكر أن قوات النظام هي من تتبنى معظم عمليات التفجير التي حدثت مؤخرا في محافظة درعا وذلك عن طريق نشر مقاطع فيديو لعمليات التفجير، وقد كان أخرها يوم الأحد الماضي 30 نيسان/أبريل حيث أنها أسفرت عن مقتل رئيس المجلس المحلي ببلدة (بصر الحرير) وثلاثة من قادة فرقة (عمود حوران) إثر تفجير عبوة ناسفة على طريق الغارية الشرقية ـ الصورة.