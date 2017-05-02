قتلى في هجومٍ لـ (داعش) على مركزٍ لاستقبال النازحين جنوب الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف النازحين اليوم الثلاثاء (2 أيار/مايو)، إثر هجومٍ لتنظيم “داعش” على مركز استقبال النازحين في قرية رجم صليبي جنوب الحسكة.

وأفادت مصادر إعلامٍ كردية، بأن عناصر من تنظيم “داعش”، هاجموا فجر اليوم الميليشيات الكردية في نقطة استقبال النازحين في رجم صليبي، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف النازحين العالقين في المنطقة، بينهم أطفال، غالبيتهم من العراق، إضافة لسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين المتصارعين.

قرية رجم صليبي تقع جنوب شرق مدينة الهول بنحو 20 كم، وتبعد عن حدود العراق حوالي 4كم، وتضم القرية نقطة (مخيم) استقبال اللاجئين العراقيين ولاجئي محافظة دير الزور، حيث يتم نقلهم إلى المخيمات الأساسية كمخيم الهول، أو للمدينة بعد تبنيهم من قبل كفلاء.

وكانت الوحدات الكردية قد قبلت قبل أشهر بنقل ما يقارب 200 مدني فقط من رجم صليبي إلى مخيم الهول، في حين يقدر عدد سكان المخيم المهمل من قبل المنظمات الإنسانية بقرابة 2500 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء ويعيشون ضمن حفر أنشأت حديثاً لكون العواصف اقتلعت خيامهم عدة مرات.

وتناقل ناشطون أنباء عن سيطرة تنظيم “داعش” على قرية الحريري المجاورة لمدينة الشدادي جنوب الحسكة، إثر هجوم شنه التنظيم مستغلاً العاصفة الرملية الليلة الماضية.