جثثهم لاتزال تحت الأنقاض… 16 مدنياً ضحايا مجزرةٍ في الطبقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

في ظل تقدم حملة (غضب الفرات) المدعومة من التحالف الدولي، في مدينة الطبقة المحاصرة في ريف الرقة الغربي، ارتكب طيران التحالف مجزرةً منذ عدة أيام باستهدافه لمنزلٍ في المدينة، راح ضحيتها 16 مدنياً بينهم أطفال ونساء.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، من خلال حسابات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن طيران التحالف ارتكب مجزرة بقصفه منذ عدّة أيام منزل سكني بالقرب من دوار العجراوي في مدينة الطبقة، وراح ضحيتها 16 مدنياً معظمهم أطفال ونساء، مشيرين إلى أنه لا تزال جثث الضحايا تحت الأنقاض.

وفي هذه الأثناء، أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء (2 أيار/مايو) تقدمها في أحياء الطبقة الجديدة، وهي الأحياء الأول والثاني والثالث، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأشارت الميليشيات من خلال موقعها الرسمي، إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في تلك الأحياء، مؤكدة مقتل 25 عنصراً للتنظيم، واستيلائها على أسلحتهم، بالإضافة إلى استيلائها على دبابة وسيارتين مصفحتين، وتدميرها لعربة مفخخة.

أسماء ضحايا المجزرة في مدينة الطبقة:

1-مصطفى الجاسم العبيد 40عام

2-بشرى الملحم 39 عام

3-فهيمة احمد الجاسم 44عام

4-فاطمة احمد الجاسم 20عام

5-حسين علي الجاسم 17عام

6-حلا علي الجاسم 9 اعوام

7-علي محمد الجاسم 47عام

8-مريم محمد الجاسم 44عام

9-نور مصطفى الجاسم 7 اعوام

10-فادية مصطفى الجاسم 6 أشهر

11-سجا مصطفى الجاسم 11عام

12-فوزة علي الجاسم 38 عام

13-لولو علي الجاسم 14عام

14-قيس علي الجاسم 16 عام

15-خالد علي الجاسم 5 اعوام

16-مريم علي الجاسم 9 أعوام