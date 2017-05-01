مجالس محلية في الغوطة تطالب (جيش الإسلام) بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها

وليد الأشقر: كلنا شركاء

طالبت مجالس محلية في غوطة دمشق الشرقية، اليوم الثلاثاء (2 أيار/مايو)، جيش الإسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي سيطر عليها، ودعت الأهالي والمؤسسات الداعمة لجيش الإسلام بالضغط عليه “لايقاف اعتدائه”.

وأفاد بيان وقعت عليه سبع مجالس محلية في الغوطة الشرقية، نشره مجلس حي جوبر الدمشقي، بأنه جيش الإسلام اعتدى صباح يوم الجمعة الماضي على مقرات الثوار في “سائر بلدات الغوطة الشرقية، في سقبا وعربين وزملكا وجسرين وكفربطنا وحزه وغيرها من بلدات الغوطة متذرعاً بذرائع كاذبة هدفه منها السيطرة على الغوطة وقراها”.

وأشارت المجالس الموقعة على البيان إلى أن “أهالي هذه البلدات يستنكرون هذا الاعتداء الذي أدى لمقتل العشرات من المجاهدين والمدنيين على حد سواء، وخصوصاً بعد خروج مظاهرات مدنية تطالب بوقف القتال وحقن الدماء واستعمال جيش الإسلام للرصاص الحي الذي أدى إلى جرح واستشهاد عدد من المتظاهرين”.

وطالبت المجالس جيش الاسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي سيطر عليها، ودعت أهل مدينة دوما “للوقوف في وجه بغي جيش الإسلام وعدم إرسال أبنائهم إلى بلدات الغوطة والزج بهم في معركة الخاسر الوحيد فيها هي غوطتنا المباركة”.

كما طالبت كل المؤسسات والهيئات الداعمة لفصيل جيش الاسلام بتحمل مسؤولياتها، “والضغط عليه لإيقاف اعتدائه، وأن يوجهوه باتجاه مصلحة الغوطة والمحافظة على ما تبقى منها، ووقف شلال الدماء الذي سيودي بثورة غوطتنا، ويمكّن أعداءها منها”.

المجالس الموقعة على البيان:

المجلس المحلي في حي جوبر بدمشق

المجلس المحلي في زملكا

المجلس المحلي في حزة

المجلس المحلي في جسرين

المجلس المحلي في كفربطنا

المجلس المحلي في سقبا

المجلس المحلي في عين ترما