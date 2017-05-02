(غضب الفرات) تسيطر على الطبقة وتحاصر (داعش) في سد الفرات

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء (2 أيار/مايو)، سيطرتها على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأفادت الميليشيات من خلال موقعها الرسمي، بأن مقاتليها سيطروا على أحياء (الأول والثاني والثالث) في مدينة الطبقة، بعد اشتباكات عنيفة دامت منذ صباح اليوم.

وأكدت الميليشيات محاصرة من تبقى من عناصر التنظيم داخل سد الطبقة، مشيرة إلى اندلاع بعض الاشتباكات في قرية المشيرفة غربي الطبقة.

وأشارت إلى مقتل 25 عنصراً للتنظيم، واستيلائها على أسلحتهم، بالإضافة إلى استيلائها على دبابة وسيارتين مصفحتين، وتدميرها لعربة مفخخة.