محلي دوما يطلق (صالة البيع المخفض) لمواجهة أعباء الحصار

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تخفيفاً للمعاناة التي يعيشها أهالي مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، في ظل الحصار، قام المجلس المحلي للمدينة بإنشاء صالة لبيع المواد الرئيسية، حيث يشتري الأهالي هذه البضاعة بسعر التكلفة تقريبا.

وقال المهندس “خليل عيبور” رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما في تصريح لـ (كلنا شركاء)، إن فكرة “صالة البيع المخفض تتلخص في كونها مشروع قام به المجلس المحلي بهدف التخفيف من معاناة الناس في ظل الحصار”، لافتاً إلى أن الفئة المستهدفة هي الأهالي، وأيضاً أعضاء المجلس المحلي لمدينة دوما.

ونوه عيبور إلى أن الصالة تبيع الأهالي بضائع أساسية مثل الزيت والسكر وبعض المواد الرئيسية بسعر التكلفة تقريبا، عدا عن ربح هامشي لا يكفي لتغطية تكاليف عمل الصالة من رواتب موظفين وعمال.

وأضاف “طريقة عمل الصالة وفق الطريقة المتبعة في كل مكاتب المجلس المحلي بالنسبة للتسليم والاستلام من أمانة المستودعات في المجلس المحلي. ولصالة البيع لجنة شراء خاصة بها، وقد بدأ عمل الصالة بعد إغلاق المعابر والأنفاق التي كانت تدخل من خلالها المواد الغذائية إلى الغوطة من دمشق”.

واستدرك عيبور “عشية الحصار قام المجلس المحلي بشراء كمية من المواد الاستراتيجية ليتم التدخل من خلالها في السوق بسعر التكلفة، ويقوم المجلس حالياً بتوزيع هذه المواد على المواطنين لتغطي شيئا من معاناتهم”.

ولفت رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما إلى أنهم في المجلس المحلي حصلوا على المال اللازم لشراء البضائع من قروض قدمها بعض التجار في المدينة، إضافة لمبالغ كانت متواجدة في المجلس.