الكرملين:‭ ‬بوتين وترامب يتفقان على العمل معا بشأن سوريا

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قال الكرملين في بيان إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء على أن يحاولا الاجتماع في يوليو تموز والعمل معا في محاولة لتعزيز وقف هش لإطلاق النار في سوريا.

وقال الكرملين إن الزعيمين أكدا على تنسيق أعمالهما لمحاربة الإرهاب الدولي. ووصف الكرملين المحادثات بين بوتين وترامب بأنها عملية وبناءة.

وبشأن كوريا الشمالية قال الكرملين إن بوتين دعا إلى ضبط النفس وإن الزعيمين اتفقا على العمل معا لتحقيق تقدم دبلوماسي هناك أيضا.

وقال بيان الكرملين إن الزعيمين أبديا تأييدهما لتنظيم اجتماع مباشر تقريبا في نفس وقت اجتماع قمة مجموعة العشرين في هامبورج في يوليو تموز.