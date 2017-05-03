من الصحافة التركية : الرقة ليست هدف تركيا الرئيسي

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رأى الاعلامي السوري د. باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات التركية – الروسية، أن المواقف التركية الأخيرة تشير إلى أن “الرقة ليست الهدف الرئيس لها، بل ما تريده من معركة الرقة فقط ألا تستفرد بحكمها المليشيات الكردية، الامتداد السوري للعمال الكردستاني، وتقوم بتهميش أهلها العرب”.

وأوضح الحاج جاسم في حديث لـ “الخليج أونلاين”، أن “عين تركيا هي على ما هو قاب قوسين أو أدنى من حدودها بمنبج وتل أبيض، وغيرها الكثير من المناطق العربية والتركمانية التي احتلتها المليشيات الكردية مستغلّة رغبة واشنطن بمحاربة داعش”.

ولم يسبتعد الحاج جاسم قيام تركيا بعملية عسكرية، ضاربة بعرض الحائط عدم موافقة واشنطن، “إلا في حال تمّ التوصّل إلى تسوية مع المليشيات الكردية ترضى بها أنقرة، ولا بد أن يكون ذلك في إطار حل سوري شامل”.

واتهم الإعلامي السوري الدكتور باسل الحاج جاسم، الولايات المتحدة بأنها تطمح لتكرار سيناريو إقامة إقليم كردي شمال العراق في سوريا، وأشار إلى أن واشنطن “بدأت تصطدم مع واقع مختلف، ربما تم تضليلها أو هي تعرف، ومع ذلك تستمر في مشروعها”.

وبيّن الحاج جاسم أن “شمال سوريا يختلف كلّياً عن شمال العراق جغرافيًا وديموغرافيًا، بالإضافة لعامل آخر لم تأخذه واشنطن بعين الاعتبار”، أن تؤدّي نهاية الحرب على “داعش” لـ “عدة حروب في سوريا والعراق، معظمها بين حلفاء أمريكا أنفسهم”.

وشدّد الحاج جاسم على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي مشروع تقسيمي لسوريا “لا يأخذ مصالحها بعين الاعتبار”.