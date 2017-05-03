بوتين: نريد إجراء تحقيق مستقل في هجوم (خان شيخون) بسوريا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن روسيا تدين أي استخدام للأسلحة الكيمائية وتريد إجراء تحقيق شامل ومستقل في هجوم بلدة خان شيخون السورية الشهر الماضي.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود “يجب الوصول إلى المذنبين ومعاقبتهم. لكن لا يمكن فعل ذلك دون تحقيق مستقل”.

والشهر الماضي قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، على البلدة الواقعة بريف إدلب (شمال غرب).

ويعتبر الهجوم الأعنف من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ضواحي دمشق أغسطس/ آب 2013.

وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.

وأضاف بوتين “لا يمكن التوصل لحل للأزمة السورية إلا عبر الوسائل السلمية وتحت إشراف الأمم المتحدة”.

ولفت إلى أن موسكو على تواصل مع واشنطن بشأن الأزمة، مضيفا: “بلا شك لايمكن حل هذه المشكلة بدون مشاركة دولة كأمريكا”.

وشدد على رغبة بلاده في “تعزيز وقف إطلاق النار بسوريا، ومن أجل ذلك سيلتقي ممثلونا غدا وبعد غد، مع أطراف الصراع في أستانة (عاصمة كازاخستان)”.

واليوم الثلاثاء، عقدت الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، لقاءات “فنية” ثنائية على مستوى الخبراء بالعاصمة الكازاخية؛ قبيل يوم واحد من محادثات “أستانة 4″، التي تنطلق الأربعاء، وتستمر ليومين.