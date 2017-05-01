بينهم عراقيون… قتلى بانفجار مفخخة في اعزاز شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى أربعة أشخاصٍ في حصيلة أولية، بينهم عراقيون، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء 3 أيار/مايو، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن انفجاراً وقع بجانب جامع الميتم وسط مدينة اعزاز، ناجم عن تفجير سيارة مفخخة، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم عراقيون نازحون، وإصابة آخرين بجروح، بينهم أطفال ونساء.

ونشر ناشطون أسماء عدد من الضحايا، وهم (عباس فاضل /23سنة/ من العراق، أركان محمد يونس /28سنة/ من العراق)، بالإضافة إلى اثنين مجهولي الهوية. كما تسبب الانفجار بدمار كبير لحق بالمكان.