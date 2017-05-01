عودة الاشتباكات إلى الطبقة و(داعش) يحاول اقتحام الصفصافة شرقها

سعيد جودت: كلنا شركاء

تشهد أحياء مدينة الطبقة الجديدة في ريف الرقة الغربي اليوم الأربعاء، اشتباكاتٍ عنيفة بين تنظيم “داعش”، وميليشيات سوريا الديمقراطية، التي تحاول السيطرة على المدينة وسد الفرات القريب منها، ضمن حملة (غضب الفرات).

وبعد ساعاتٍ قليلة على إعلان الميليشيات سيطرتها على كامل مدينة الطبقة، ومحاصرة من تبقى من عناصر تنظيم “داعش” في سد الفرات مساء أمس، شنّ التنظيم هجوماً معاكساً واستعاد السيطرة على أحياء الطبقة الجديدة الأول والثاني والثالث.

كما يحاول تنظيم “داعش” فك الحصار المفروض على عناصره في الطبقة وسد الفرات، من خلال محاولته السيطرة على قرية الصفصافة شرق المدينة، حيث تدور فيها اشتباكات عنيفة.

ومن جانبها، أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال موقعها الرسمي، مقتل عدد من عناصر التنظيم في قرية الصفصافة، وإعطاب سيارة محملة رشاش، إضافة إلى مقتل 20 آخرين وسحب جثثهم في أحياء الطبقة الجديدة، والاستلاء على مجموعة من الأسلحة وكمية من الذخائر، وبعض العربات العسكرية من نوع زيل ومصفحة.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، من خلال حسابات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قصفاً مكثفاً من قبل طائرات التحالف الدولي استهدفت منطقة الأحياء الجديدة في مدينة الطبقة، بالتزامن مع معارك عنيفة بين تنظيم “داعش” والميلشيات الكردية في المنطقة.

ووثقوا مقال 6 مدنيين جراء غارة جوية شنها طيران التحالف الدولي منذ عدّة أيام على سوق الخضار الجنوبي في مدينة الطبقة، والضحايا هم:

1-عبد اللطيف الشحود

2-عماد عبد الوهاب البنشي

3-حسن حج محمد

4-عماد حج محمد

5-6-بالإضافة لشخصين نازحين من مدينة حلب.