مجلس محافظة دمشق يطالب بتشكيل جيشٍ وطنيٍ ثوريٍ واحد

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالب مجلس محافظة دمشق الفصائل بتشكيل جيش وطني ثوري واحد، وإلغاء الحالة الفصائلية، على ألا يضم في صفوفه أياً ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

وجاء ذلك في بيان للمجلس حول تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية وأحياء شرق العاصمة دمشق، نشره أمس الثلاثاء 2 أيار/مايو، على حسابه في “فيسبوك”، حيث أكد أن الشعب السوري الحر هو مادة الوطن ووقود ثورته، وكل عمل عسكري أو مدني ينبغي أن يصب في صالحه وفي سبيل تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن الفصائل العسكرية وسيلة لرفع الظلم عن الشعب السوري وتحريره أرضاً وإنساناً وقراراً، ورفض تسلط الفصائل على الشعب، كما أكد رفضه مبدأ الاحتكام إلى السلاح في أي شأن من الشؤون العامة، وقمع الحريات وإطلاق النار على المتظاهرين وتكرار ممارسات النظام.

ودعا المجلس إلى إيجاد قيادة موحدة للثورة تؤمن بالوطن والدولة، “وهو هدف ثابت لن نتنازل عنه وسيبقى نبض الشارع وصوت الشعب أعلى من أزيز الرصاص وتغول سلطات الأمر الواقع”.

وطالب بتشكيل جيش وطني ثوري واحد وإلغاء الحالة الفصائلية التي باتت عبئاً على الثورة، ورمي جميع الأسماء الفصائلية خلفا، والانطلاق بهذا الجيش ليكون من الشعب وإلى الشعب، لا يضم في صفوفه أياً ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، ويتوافق عل قضاء عادل يكون المرجع في الاحتكام لكل النزاعات.

كما أكد المجلس حرصه على حقن الدماء واستعداده لبذل كل الجهود الممكنة من خلال مكتبه المتواجد في شرق العاصمة دمشق، للمساهمة في ذلك على أرض الواقع من خلال التواصل مع المعنيين واتخاذ ما يلزم.