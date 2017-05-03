انطلاق الجولة الرابعة من محادثات (أستانة) اليوم

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من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء (3 أيار/مايو)، في العاصمة الكازاخية أستانة الجولة الرابعة من المحادثات السورية بحضور وفدي النظام والمعارضة والدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

وتنعقد الجولة الرابعة من المحادثات على مدار يومين، وتبدأ بجلسة عامة، على أن يتم عقد المحادثات اللاحقة بشكل ثنائي في جلسات مغلقة بين المشاركين.

وأشار موقع “الجزيرة” إلى أن المفاوضات ستناقش ورقة روسية تقترح إنشاء أربع مناطق آمنة لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا.

ووفقا للمذكرة الروسية الخاصة بإنشاء أربع مناطق آمنة في سوريا، فإن ما سميت بمناطق تخفيف التصعيد حددت في محافظة إدلب وشمال حمص وفي الغوطة الشرقية وفي جنوب سوريا.

وتنص المذكرة على ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في حدود تلك المناطق، وكذلك ضمان تحسين الوضع الإنساني فيها، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وحسب المذكرة تلتزم الدول الضامنة بدعم كل من قوات النظام والمعارضة المسلحة لقتال تنظيم الدولة وجبهة النصرة والمنظمات التي أدرجتها الأمم المتحدة على قوائم الإرهاب في سوريا.

ويتوقع أن تشارك، إلى جانب الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران، وفود أخرى بصفة مراقب من الولايات المتحدة والأردن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.