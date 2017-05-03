وزارة التعليم التركية تشجّع الطلبة السوريين للالتحاق بالمراكز المهنية

كلنا شركاء: ترك برس

ضمن إطار اهتمام وزارة التعليم الوطني في تركيا بالجانبين العملي والفني قامت الوزارة بتشجيع الطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الاعدادية والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا للتسجيل في مراكز “التعليم المهني” ((MESLEKÎ EĞİTİM MERKEZİ) المتوفرة في كافة ولايات البلاد وذلك لتأهيلهم كحرفيين مهرة مستقبلًا لتلبية حاجة السوق التركية الدائمة لهم ورفدها بالمتطلبات الحياتية الضرورية، إضافة إلى حصول أصحاب المهن على فرص العيش الكريم بمداخيل جيدة.

وقد خصصت الوزارة للطلبة الراغبين في الالتحاق بتلك المراكز راتبًا شهريًا يغطي مصاريفهم التعليمية كاملةً يبلغ 400 ليرة تركية. هذا وقد حددت مديرية التعليم المهني في وزارة التعليم الاختصاصات المتوفرة في المراكز التابعة لها حيث شملت تقريباً جميع مناحي الحياة المهنية، وهي:

– قسم الميكانيك.

– قسم تكنولوجيا تصنيع الألبسة- خياطة.

– قسم تكنولوجيا كهرباء وإلكترونيات.

– قسم الحلاقة وتصميم الشعر رجالي ونسائي- كوافير.

– قسم ميكانيك محركات السيارات.

– قسم النجارة (الأخشاب- موبيليا).

– قسم الأحذية والجلديات.

– قسم تصميم الحدائق وتنسيق الزهور.

– قسم المفروشات.

– قسم الحرف اليدوية.

– قسم التصوير.

– قسم تصنيع البواخر البحرية.

– قسم تكنولوجيا الأغذية.

– قسم الإنشاءات.

– قسم السياحة الفندقية.

– قسم تصنيع الأوراق.

– قسم الكيمياء- تصنيع الجلد.

– قسم غسيل الملابس.

– قسم صياغة الذهب والمجوهرات.

– قسم الأحجار الكريمة.

– قسم الساعات والميداليات والإكسسوارات.

– قسم الطباعة- المطبعة.

– قسم الحدادة والخراطة.

– قسم التسويق والمبيعات.

– قسم البلاستيك.

– قسم الدعاية والإعلانات.

– قسم السيراميك والبلور- زجاج.

– قسم التكييف والتبريد.

– قسم التمديدات الصحية.

– قسم تمديد الغاز الطبيعي.

– قسم المواد الغذائية والمشروبات وقسم الطبخ.

يذكر أن وزارة التعليم الوطني التركية قد فتحت مدارس الأئمة والخطباء ومدارس الأناضول، وجميع المراكز التعليمية التابعة لها، للطلاب السوريين للالتحاق بما يرغبون منها في كل المراحل التعليمية.