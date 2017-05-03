مندوب الجيش الروسي في السويداء لتشكيل ميلشيا مدعومةٍ روسيّاً

إياس العمر: كلنا شركاء

اجتمع مندوب الجيش الروسي يوم الثلاثاء 2 أيار/مايو، مع الفعاليات المحسوبة على النظام في المركز الثقافي بمحافظة السويداء، في محاولة لتأسيس ميلشيا مدعومة من قبل الروس في المحافظة، وحاول المندوب الروسي في الاجتماع تقديم مجموعة من الإغراءات لإقناع الحاضرين بالالتحاق بالميلشيا المزمع تشكيلها.

وتناقلت وسائل إعلام موالية مجريات الاجتماع، وأشارت إلى أنه في “الساعة 12 بالمركز الثقافي العربي بالسويداء، اجتمع قسم من الناس مع مندوب عن الجيش الروسي، ومندوب من القيادة العسكرية ومندوب عن القيادة السياسية، تمت مناقشة إنشاء لواء لمن يرغب براتب 200 دولار شهريا، بالإضافة لضمانات صحية، ومناقشة أوضاع المطلوبين للخدمة العسكرية من احتياط وفرار وغيره”.

وبحسب ما نشرت الصفحات الموالية نقلاً عن الحضور، “تكلم أغلبية الحضور لأول مرة بدون (تمسيح جوخ)، والكل عرض همومه، ومما قاله المندوب عن القيادة العسكرية بما معناه: من سيلتحق بهذا اللواء يخدم كأي عسكري في الجيش العربي السوري، ويتمتع بنفس الحقوق، وكان الشرح دقيقاً ومفصلاً”.

وأكد الحضور إعراض شريحة منهم عن العرض “فمنهم من اعترض على هذا الكلام وقال: نحنا ما بنخدم غير بالسويداء، يا خيي نحنا ما بنفرق بين تراب السويداء ولا الجزيرة ولا الساحل”.

وقال الناشط سامي الأحمد لـ “كلنا شركاء”، إن الاجتماع كان الأول من نوعه على صعيد المحافظة، كون الضباط الروس منذ ستة أشهر زاروا العدد من مدن وبلدات المحافظة، ولكن للمرة الأولى يتم طرح إنشاء ميلشيا جديدة في المحافظة مدعومة بشكل مباشر من قبل الروس.

وأضاف بأن هذا الطرح أتى عقب تشكيل (الفيلق الخامس ـ اقتحام) باستقطاب شبان المحافظة خلال الأشهر الماضية على الرغم من الضغوط الممارسة من قبل قوات النظام.

وأشار الأحمد إلى أن النظام يهدف إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من شبان المحافظة للقتال في صفوفه، ولاسيما عقب تمكن أبناء المحافظة من الضغط على النظام منذ العام 2014 ونقل خدمتهم إلى داخل السويداء، وهذا مالم يعد يرق للنظام في ظل الخسائر الكبيرة التي تلقاها خلال الأشهر الماضية.