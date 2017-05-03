أردوغان: التوصل لحل سياسي في سوريا هو هدف مشترك لكل من تركيا وروسيا

كلنا شركاء: ترك برس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن التوصل لحل سياسي في سوريا هو مشترك لكل من بلاده وروسيا.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، بمطار إسنبوغا في العاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى روسيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان إن بلاده وروسيا يرتبطان بتعاون مثمر للغاية بشأن الأزمة السورية، وأنهما اتخذا عددا من الخطوات التي ساهمت في إحياء آمال الانتقال السياسي للسلطة.

وأضاف الرئيس التركي أن إيقاف نزيف الدماء في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد والتوصل إلى حل سياسي فيها يعد هدف مشترك لكل من تركيا وروسيا.

ودعا أردوغان الدول ذات النفوذ في سوريا لتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار، وأن عليها أن تعلم جيدا أن أهمية موقع تركيا التي تتشارك مع سوريا بـ 911 كم.

كما لفت أردوغان إلى ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع المدن التركية التي تتعرض لتهديدات مستمرة من الأراضيي السورية، مؤكدا على أن بلاده لا يمكنها أن تصمت أكثر حيال استهداف الأطفال والمدنيين في بلاده.

وفي سياق آخر، فيما يخص القيود المفروضة على بعض السلع في علاقات التبادل التجاري بين تركيا وروسيا، أشار الرئيس التركي إلى أن كلا من أنقرة وموسكو ليس لديهما أي ثانية ليضحوا بيها في علاقاتهما الثنائية بسبب البيروقراطية.

وأوضح الرئيس التركي إن بلاده تؤكد في كل فرصة على عزمها حول ضرورة تجاوز تلك القيود.

وأضاف أردوغان: “إن كنا نهدف لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار، علينا بذل مساعي بناءة واتخاذ خطوات محفزة للوصول إلى هذا الهدف”.

وفي إطار مختلف، حول تصريحات النائب في حزب الشعب الجمهوري والرئيس السابق للحزب “دينيز بايكال” الذي قال إن “هناك احتمال أن يكون عبدالله غول مرشحا عن المعارضة في انتخابات الرئاسة”، شدد أردوغان على أنه تصريح لا قيمة له، مضيفا إن هذا التصرف هو حركة فيروسية ومحاولة لإثارة الفتن، داعيا بايكال للكف عن مثل هذه التصرفات.