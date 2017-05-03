تأجل تهجير الدفعة الثامنة من أهالي حي الوعر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تم اليوم الأربعاء، تأجيل خروج الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، والتي كان من المقرر أن تخرج يوم غد الخميس إلى مخيمات ريف حلب، وذلك بسبب عدم التزام النظام بالاتفاق المبرم مع لجنة الحي.

وقال “زين العمر” مراسل “كلنا شركاء”، إن تأجيل خروج الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر إلى ريف حلب إلى وقت لاحق، يأتي ريثما يتم حل بعض المشاكل حول شاحنات الحقائب وجوازات السفر وغيرها من الأمور المتفق عليها سابقاَ مع النظم.

وأشار إلى أنه في الاجتماعات الأخيرة تم إبرام شبه اتفاق مع النظام على إخراج السيارات الخاصة وإصدار جوازات سفر لمن لا يملك من المهجرين، وزيادة عدد الشاحنات التي تنقل الحقائب للمهجرين، إلا أن النظام نكث بما وعد، ويحاول التهرب من التزاماته.

وأوضح مراسلنا أن لجنة التفاوض في حي الوعر قررت تأجيل إخراج دفعة يوم غد، حتى يتم التوصل لحل ومخرج يتفق عليه مع النظام حول ما ذكر، وخصوصاً أن المهجرين سيعيشون في خيم وبحاجة لأكبر عدد من الأغطية والأدوات التي تساعدهم على التأقلم في أماكن النزوح، بالإضافة لغلاء الأسعار وارتفاعها.