الجيش التركي يستهدف حاجزاً لـ (الاتحاد الديمقراطي) في كوباني

رزان العمر: كلنا شركاء

استهدف الجيش التركي، ظهر اليوم الأربعاء، حاجزاً لقوات الأمن (الآسايش) التابعة لحزب الاتحاد الديقمراطي (ب ي د) مقاماً على المدخل الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب.

وأشارت مصادر إعلامية كردية أن “الجيش التركي استهدف حاجزاً لقوات الآسايش في المدخل الغربي لمدينة كوباني، قنصاً ورشاً بالرصاص الحي”.

وأورد بيان للإدارة المحلية في المنطقة أن الاستهداف لم يسفر “عن وقوع أضرار مادية أو بشرية في صفوف أعضاء حاجز قوات الآسايش”، موضحةً أن الاستهداف “وقع في حوالي الساعة الـ 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء، حيث استمر إطلاق الرصاص لمدة أكثر من خمس دقائق وعادت بعدها الأجواء إلى الهدوء مرة أخرى”.

بدورها أشارت وكالة أنباء “هاوار” الكردية والمقربة من (ب ي د) أن طائرات استطلاع تركية كانت تحوم اليوم في سماء مدينة كوباني وقراها عقب استهداف الحاجز.