عبوّةٌ ناسفةٌ تقتل ثلاثة مدنيين في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين جراء انفجار عبوّة ناسفة اليوم الأربعاء على الطريق بين بلدتي المسيفرة ـ الكرك الشرقي، في ريف درعا، في استمرار لسلسلة عمليات التفجير التي تضرب مناطق سيطرة كتائب الثوار في ريف درعا الشرقي.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة توزيع بضائع على الطريق متسببةً بمقتل ثلاثة مدنيين، هم “أحمد عليوي وخالد خريوش وخالد الدوس”.

وأضاف المصري أن طريق المسيفرة ـ الكرك الشرقي يعتبر أحد طرقات الموت بريف درعا الشرقي وقد شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من عمليات التفجير، وكانت قوات النظام تتبنى معظمها كونها تشرف على الطريق من مواقعها في ريف السويداء الغربي ومنها مطار الثعلة العسكري وتل الشيخ حسين.

وكانت كتائب الثوار فككت صباح اليوم خمس عبوات ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والصورة في ذات الريف، وذلك بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة في المنطقة أسفرت عن مقتل رئيس المجلس المحلي في بلدة (بصر الحرير) شرق درعا بالإضافة لثلاثة من قادة فرقة (عمود حوران)، وقد تبنت قوات النظام العملية من خلال نشر شريط مصور يُظهر لحظة انفجار العبوة الناسفة.