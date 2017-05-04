مستمرون فكن معهم… حملةٌ لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

أطلق ناشطون في مدينة إدلب قبل أيام حملة (مستمرون فكن معهم) التوعوية والتي تهدف الى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع وتوعية المجتمع لقبول الفكرة وليكون عوناً لذوي الاحتياجات الخاصة للاستمرار دون الخوف من نظرة المجتمع له.

الحملة التي أطلقتها منظمة “وبشر الصابرين” والتي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بسبب قلة الوعي حول ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المجتمع و عزوف أغلب المنظمات والجمعيات عن الاهتمام هذه الفئة مع العلم أنها من الفئات الأشد حاجة بالمجتمع.

“أحمد”، أحد متطوعي منظمة “وبشر الصابرين” والمشرف على حملة مستمرون فكن معهم قال لـ “كلنا شركاء” إن أهداف الحملة تتمحور حول زيادة الوعي حول ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة الجو العام المساعد لذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع.

ومن أهداف الحملة، بحسب المشرف عليها، التعريف بأهم الأمور الواجب القيام بها أو الابتعاد عنها في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بالجمعيات والمنظمات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية دور هذه المنظمات وضرورة مساعدتها.

وأردف “أحمد” أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة تتمثل بتوزيع البروشورات التوعوية والمنشورات الهادفة عبر صفحة المنظمة بالإضافة إلى الورشات التعريفية مع الجمعيات والمنظمات وفعاليات المجتمع المحلي.

وأشار أيضاً أن الحملة تشمل كافة فئات المجتمع على عدة مراحل بدأت مع فئة السيدات لأنها الفئة التي تتولى بشكل عام رعاية هذه الفئة والمرحلة القادمة ستشمل فئة الرجال وبعدها الأطفال.

ونوه المتطوّع في المنظمة، إلى أنه وبسبب نطاق عمل المنظمة فإن الحملة بدأت ضمن مدينة إدلب حالياً ويجري لتنسيق من أجل التوسع بورشات العمل لتشمل الجمعيات والمنظمات العاملة في بعض المناطق الأخرى.

ويذكر أن منظمة “وبشر الصابرين” هي منظمة شبابية تطوعية تهدف للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المتخصصة بها حالياً هي (الشلل الكلي والنصفي) بغض النظر ع العمر أو الجنس او سبب الاصابة أو الوضع المعيشي.

وتسعى المنظمة، بحسب القائمين عليها، إلى توفير المستلزمات الصحية والطبية للمرضى لتوفير بعض المستلزمات الاغاثية عبر التشبيك مع المنظمات الأخرى وأيضاً يشكل الدعم النفسي جزءاً مهماً من عمل المنظمة عبر الزيارات الدورية التي يقوم بها فريق الدعم للمرضى وذويهم.