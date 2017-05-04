مسؤولٌ روسي: قوات النظام لا يمكنها إدارة (المناطق الآمنة) دون مساعدتنا

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كشف نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، “فرانتس كلينتسيفيتش” عن نية بلاده إرسال قوات إضافية من أفراد الشرطة العسكرية الى سوريا في حال تم اتخاذ قرار حول إقامة مناطق آمنة هناك.

وقال في تصريحٍ لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه “في حال تم اتخاذ قرار حول إنشاء مثل هذه المناطق الآمنة، فإن روسيا ستعمل على توفير النظام العام والأمن الإضافي هناك. الجيش السوري لن يقدر على ذلك دون مساعدتنا”.

وأضاف كلينتسيفيتش “في حال تم اتخاذ هذا القرار، فإني لا استبعد أنه سيكون مطلوبا زيادة عدد أفراد الشرطة العسكرية هناك، التي ستعمل على توفير العملية السلمية والنظام العام في هذه المناطق”. وأشار إلى أن هناك خيارات عديدة منها “الجزائر، والإمارات، ومصر، ودول بريكس، ومعاهدة الأمن الجماعي”. مضيفاً “لم نحدد بعد، نحن ننظر في جميع الخيارات، ونريدها أن تكون معتدلة ومستقلة”.