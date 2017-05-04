الدنمارك تحظر دخول الشيخ النابلسي ودعاة بارزين

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أعلنت دائرة الهجرة الدنماركية، حظر ستة من الدعاة ورجال الدين من الدخول إلى أراضيها لمدة عامين، بينهم الداعية السوري محمد راتب النابلسي واثنين من مشاهير الدعاة في السعودية، هما سلمان العودة ومحمد العريفي.

ويأتي ذلك، بحسب وكالة (أسوشيتد برس) في أول تطبيق لقانون “القائمة الوطنية العامة”، الذي صدر نهاية العام الماضي، ويتيح للحكومة الدنماركية، ذات التوجه اليميني، حظر دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى أراضيها، إذا رأت أنهم “معادون للديمقراطية الأوروبية”.

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية لم تذكرها، أن قائمة تضم ستة من الدعاة ورجال الدين أغلبهم من المسلمين تم حظر دخولهم الدنمارك لمدة عامين، بادعاء تبنيهم “آراء معادية للديمقراطية، وترويج أفكار متعلقة بالخلافة الإسلامية، فضلا عن التحريض على العنف ضد النساء والأطفال”.

ووفق المصادر ذاتها، ضمت تلك القائمة: الداعية السعودي سلمان العودة، ومواطنه الداعية محمد العريفي، والداعية السوري المقيم في الأردن محمد راتب النابلسي، إضافة إلى الداعية الأمريكي كمال المكي، والداعية الكندي بلال فيليبس الذي أقام في كوبنهاغن عام 2011.

وبخلاف هؤلاء الدعاة المسلمين، اشتملت القائمة على رجل دين مسيحي أمريكي يدعى تيري دالي جونز للأسباب ذاتها.