محمد بن سلمان: كيف نتفاهم مع نظامٍ إيرانيٍّ ينتظر المهدي؟

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قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن إيران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي، وأن منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور “المهدي المنتظر”.

وجاء في حوار لولي ولي العهد للتلفزيون الرسمي السعودي، أمس الأربعاء، حيث تساءل الأمير حول طريقة التفاهم مع إيران، مضيفاً أنّ طهران تحاول السيطرة على العالم الإسلامي، ولو بحرمان شعبها من التنمية.

وقال إن النظام الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه؟ وأضاف: “نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام الإيراني”.

وأضاف ولي ولي العهد السعودي “كيف تتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة راسخة بأن نظامه قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطر على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص بهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان “هذا كيف نتفاهم معه؟! هذا منطقه أن المهدي المنتظر سيأتي ويجب أن يحضّر البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي، وحرموا شعبهم لأكثر من ثلاثين سنة من التنمية وأدخلوه في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف, لن يغير رأيه في يوم وليلة وإلا انتهت شرعيته داخل إيران”.

وقال “فما نقاط الالتقاء التي يمكن التفاهم فيها مع هذا النظام تكاد تكون ليست موجودة, حيث تمت تجربة هذا النظام في أكثر من مرحلة في وقت رفسنجاني واتضح أنها تمثيليات، بعد ثورة الخميني تأتي استراتيجية التوسع حتى يغضب العالم ومن ثم يخرجوا قائد السلم اللي وقتها كان رفسنجاني حتى يكسب ثقة العالم ومن ضمنهم نحن، كسب ثقتنا، وبعد الوصول إلى مرحلة أخرى وبيئة جيدة يتم إيصال قائد متطرف لكي يستمر في عملية التوسع مثل ما شاهدنا مع نجاد في العراق وسوريا وغيرها من المواقع، ثم يأتي قائد آخر لكي يحافظ على المكتسبات حتى يرضى العالم، ومن ثم يأتي قائد متطرف لكي يستمر في نشر التوسع، هذا لن يحدث، هذا انتهى”.

وشدد بن سلمان على أن “المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لُدغنا مرة، ومرة ثانية لن نلدغ، ونعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيس للنظام الإيراني، لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية”.

إيران تردّ

في المقابل، اتهمت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، بهرام قاسمي، السعودية بالسعي لإثارة التوتر في المنطقة، ردا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان.

وقال قاسمي في تعليق على هذه التصريحات: “السعودية تسعى لإثارة التوتر في المنطقة” واصفا تصريحات ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي بخصوص إيران بـ”الهدامة”.

كما اتهم الديبلوماسي الإيراني بلهجة حادة السعودية بأنها تدعم الإرهاب قائلا:” هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار في المنطقة وتجاه إيران”.