لعبة إلكترونية تجعلك تقاتل بصفوف قوات بشار الأسد

كلنا شركاء: عمر النجار- عربي21

أطلقت صفحة “وحدة النمر”، التابعة للنظام السوري، لعبة إلكترونية تجعل مستخدميها يقاتلون في صفوف قوات النظام.

“وحدة النمر”، لعبة وصفها مراقبون بأنها محاكاة للعبة الشهيرة “كول أوف ديوتي”، وذلك بتمكين المستخدمين من القتال في صفوف القوات النظامية ضد الجماعات المتمردة، والإرهابية.

وتصور اللعبة، بشار الأسد بأنه شخصية إنسانية تحمي المواطنين، ولا تنسى الإشارة إلى الدور السلبي لدول الغرب بمحاربة الإرهاب، وفقا لرواية النظام.

ويركز مسار اللعبة على نجاة الأسد من المؤامرات المحاكة ضده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والأردن، والخليج.

ونقل موقع “جنوبية”، عن أحد مستخدمي اللعبة، قوله إن “اللعبة تروج لروسيا على أنها الخير الذي سيكافح الشرور الصادرة عن المنظمات الإرهابية والدول الراعية لها”.

وكانت المفاجأة أن اللعبة “تلمح إلى أن إيران ترتكب أخطاء جسيمة تربك النظام السوري وروسيا”.