ناشطون: (تحرير الشام) تعتقل رامي (التاو) الأشهر في الشمال

زيد المحمود: كلنا شركاء

قال ناشطون في إدلب إن عناصر من هيئة “تحرير الشام” داهموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية منزل الشاب “سهيل الحمود” الشهبر بلقب “أبو التاو” في جبل الزاوية واعتقلوه.

وتداولت شبكاتٌ إخبارية محلية في المنطقة أن سيارتين للهيئة حاصرتا منزل “الحمود”، قبل أن يقوم عناصر آخرين بمداهمة المنزل واعتقاله لأسباب مجهولة.

وتداول الناشطون صورةً لـ “أبي التاو” يظهر فيها يدخن السجائر أمام لافتةٍ مكتوب عليها أن الدخان والأركيلة حرام، يرجح أن عناصر “الهيئة” هم من وضعوها، ورجح متداولو الخبر أن تكون هذه الصورة هي السبب في اعتقال الحمود.

وفي تقريرٍ إعلامي سابق، قال المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية إن الحمود من أمهر رماة التاو في سوريا وهو ينحدر من قرية ابديتا في جبل الزاوية بريف إدلب، وكان انشق عن قوات النظام عام 2012 بعد اكتسابه خبرة على استخدام صاروخ “مالوتكا”، وهو حالياً يقاتل مع “جيش إدلب الحر”.

وفي التقرير أكد “أبو التاو” أنه دمر عشرات الآليات لقوات النظام على جبهات القتال وأكثر من يفاخر به هو تدمير طائرتي “ميغ” كانتا رابضتين في مطار النيرب قرب حلب قبل نحو عامين.