وحشٌ بهيئة إنسانٍ… رجلٌ يمزق جسد طفلته الرضيعة بدمٍ باردٍ في جرمانا

حذيفة العبد: كلنا شركاء

كشفت مصادر مواليةٍ للنظام النقاب عن جريمة اهتزت لها مدينة جرمانا ذات الغالبية الموالية للنظام بريف دمشق، حيث أقدم أب على طفلته الرضيعة التي لم تتجاوز شهرها التاسع، فقط لأنه لا يحب البنات.

وفي التفاصيل، أوردت شبكة أخبار جرمانا الموالية للنظام أن الأب المدعو زياد سليمان (37 عاماً) كان كثير الكلام والتذمر لأم الطفلة دلال منذ قدومها إلى هذه الدنيا قبل تسعة أشهر، ويقول لوالدتها إنه يكره الفتيات ويفضل الذكور على الاناث، وكثيراً ما كان يقول إن الفتيات جالبات للمشاكل، والرواية هنا على لسان خال الطفلة الضحية.

ويضيف المصدر، في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل الفائل كان يوم الجريمة المشؤوم، حيث حمل الأب طفلته الرضيعة ابنة الأشهر التسعة وبدأ بالتعامل معها بقسوة وعنف، عندها طلبت الام من زوجها أن تأخذ منه الرضيعة لأنها أحست أنه يبيت لها شراً، فرفض الوالد ان يعطي ابنته لزوجته وقال لها إنه الأعلم بطريقة معاملة ابنته، عندها لم تجد الأم سوى ان تخرج لمنزل أهلها لتطلب منهم الإسراع بالحضور للبيت لكي تقي ابنتها من أي شر، لكن المصيبة كانت ان أهلها غير موجودين في المنزل فعادت أدراجها ولجأت إلى جارتها التي تعاملت مع الأمر ضمن سياقه الطبيعي وطلبت من الأم الهدوء وأن الأب لا يمكن ان يؤذي ابنته، غير مدركة أن الأب علاقته سيئة وعنيفة حتى مع الأم وأنه صرح كثيراً انه ينوي أذية ابنته.

عادت الام أدراجها إلى المنزل وخلال الطريق اتصل بها زوجها ليخبرها بكل برود ان ابنتها قد ماتت، لتنتاب الام حالة هستيرية بالشارع وتبدأ بالصراخ امام المارة وهنا تدخل أحد العناصر الأمنية وأسرع مع الأم إلى المنزل بعد ان اخبرته ما تخشاه وما قاله زوجها على الهاتف.

عند الوصول إلى المنزل كان المشهد مروعاً، كدمات وآثار عضٍّ تملأ جسد الطفلة، وتم إسعافها الى مشفى الراضي بجرمانا ليتضح أنها مفارقة الحياة جراء ما تعرضت له من وحشية، وعلى الفور تم استدعاء الشرطة وحضر رئيس النيابة القاضي غسان بكار الذي تولى استجواب الجاني الموقوف حالياً وزوجته على ذمة التحقيق.

وقال بكار في تصريح للشبكة الموالية إن النتائج الأولية تفيد بأن الزوج قد اعتدى سابقاً على طفل له من زوجة أولى وأنها ادعت عليه نتيجة ذلك، وأن الجاني حاول أن يزج بزوجته معه بالقضية مدعياً انها قد عضت ابنته معه لكن وعند مواجهته بأن الطب الشرعي سيأخذ “طبعة الاسنان” ليعرف من الذي نفذ الاعتداء اعترف انه قام بهذا العمل الشنيع لوحده.

وأكد رئيس النيابة ان القانون يعتبر جريمة قتل الأصول أو الفروع هو ظرف مشدد للعقوبة، مضيفاً ان التحقيقات مازالت مستمرة للوقوف على التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة الوحشية.

هذا وقد ادعت الزوجة على زوجها بتهمة قتل ابنتها عن سابق إصرار وترصد ونصبت نفسها مدعية شخصية ضده في هذه القضية التي لم تشهد هذه المدينة مثيلاً لها.