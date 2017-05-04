كتائب الثوار تتصدى لقوات النظام في السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

تمكنت كتائب الثوار المقاتلة في ريف السويداء الشرقي اليوم الخميس (4 أيار/مايو)، من التصدي لمحاولات قوات النظام والميلشيات الموالية له التقدم في المنطقة، بعد أقل من أسبوع على محاولة مماثلة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجيش العشائر محمد عدنان، إن قوات النظام تقدمت صباح اليوم باتجاه بلدة (القصر) و تل (صعد) شرق السويداء، مدعومة بميلشيا (الدفاع الوطني).

وأضاف عدنان لـ “كلنا شركاء” أن قوات النظام تمكنت مع ساعات الصباح الأولى التقدم باتجاه تل (صعد)، إلا أن كتائب الثوار العاملة في المنطقة تصدت لمحاولات النظام، وتمكنت من قتل وجرح عدد من القوات المهاجمة كما تمكنت من تدمير سيارة دفع رباعي تتبع للميليشيات المهاجمة. بالإضافة لاستهداف مواقع قوات النظام في بلدة (القحف) القريبة شرق السويداء.

المصدر أشار أيضاً إلى أن محاولات قوات النظام و ميلشياته للتقدم في المنطقة هي الثانية من نوعها خلال الأيام الماضية، منذ سيطرة كتائب الثوار على المنطقة مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي بعد انسحاب تنظيم (داعش) منها، وقال إن محاولات قوات النظام لم تكن موجودة إبان سيطرت التنظيم على المنطقة حيث أنها كانت تتمتع بحالة من هدوء الجبهات بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام.