(باب الهوى) يعلّق طلبات لم الشمل حتى إشعار آخر

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت إدارة الجانب السوري من معبر باب الهوى توقفها عن استقبال طلبات لم شمل السوريين إلى تركيا، بناءً على طلبٍ من الجانب التركيّ.

وأوردت إدارة المعبر في بيانٍ لها اليوم أن الجانب التركي توقف نهائياً عن استقبال طلبات لم الشمل إلى تركيا حتى إشعارٍ آخر، في حادثةٍ تكررت في الآونة الأخيرة.

وكان المعبر أصدر قبل أيام بياناً أكد فيه توقفه عن استقبال الحالات المرضية الباردة، بناءً أيضأ على طلب الجانب التركي.

ويسمح قانون لم الشمل التركي للزوج السوري المقيم في تركيا باستقدام زوجته وأطفاله ممن هم دون الثامنة عشرة من أعمارهم، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، وكذلك يسمح للسوريين القاصرين باستقدام ذويهم.