سلطات النظام تلقي القبض على وزير العدل المعزول

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قالت مصادر موالية للنظام اليوم الخميس إن سلطات الأخير ألقت القبض على نجم الأحمد، وزير العدل الأسبق في حكومة عماد خميس، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق.

وتناقلت الخبر عشرات الشبكات الموالية للنظام، مشيرةً إلى أنه كان يحاول الهروب خارج البلاد، وقالت صحيفة “الوطن” اليوم في نسختها الالكترونية إن الخبر تسبب ببلبلة واسعة في وزارة العدل، وأكدت الصحيفة أنه هناك حديث بين القضاة على مسألة ضبط وزير العدل في مطار دمشق دون أن تذكر الأسباب التي دعت إلى هذا الموضوع.

كما أكد المصدر وجود أمرٍ بإحالة كل أوامر الصرف التي اتخذها الوزير المعزول خلال فترة منصبه إلى الرقابة والتفتيش.

وكان بشار الأسد أصدر قبل نحو شهر مرسوماً يقضي بتعديلات على حكومة رئيس وزرائه عماد خميس، طالت وزارات العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية، ليطيح بـ “نجم الأحمد” مستبدلاً إياه بـ “ممدوح الشعار”، وذلك بعد أن تسرّب إلى الإعلام عدة قضايا عن فساد الوزير الأسبق.

وكانت قاضية تعمل في وزارة العدل بحكومة النظام كشفت قبل شهرين عن فضيحةٍ طالت الوزير المقال “نجم الأحمد” وتواطئه مع عضوٍ سابقٍ في مجلس الشعب اعتدى عليها بالضرب، فحوّلها الوزير من مجنية عليها إلى جانية وأحالها إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه بشار الأسد.

القاضية “سيدرا محمد” التي سبق لها أن تعرضت للضرب والاحتجاز من قبل عضو المجلس جهاد الشخير، وهو أحد أقرباء الوزير “الأحمد”، وجّهت رسالةً مطولةً إلى بشار الأسد، كشفت الكثير من كواليس عملية طيّ حادثة الضرب من قبل الوزير، بعد دفع الجناة مبلغ ستة ملايين ليرة سورية.