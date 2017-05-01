مصادر: (جيش الإسلام) يسيطر على عربين وينعى قيادياً بارزاً

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قالت مصادر إعلامية إن “جيش الإسلام” أعلن سيطرته اليوم الخميس على مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية، بعد هجومٍ على مواقع “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الرحمن” في المدينة.

وقال قيادي هيئة أركان القطاع الشمالي في “جيش الإسلام”، ويدعى “أبو عمار الشامي”، لوكالة “سمارت”، إن المدينة تحت سيطرتهم بالكامل، فيما توجد بعض النقاط خاضعة لـ “فيلق الرحمن” على أطرافها، داعياً الأخير إلى التوقف عن “إيواء عناصر القاعدة”، مؤكداً أن معركتهم الأساسية في الغوطة الشرقية هي مع “جبهة النصرة”(هيئة تحرير الشام).

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم “فيلق الرحمن”، وائل علوان، في تصريح للوكالة ذاتها سيطرة “جيش الإسلام” على عربين، مشيراً إلى تواجد “قوة محاصرة” للأخير، وعناصر من “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”الفيلق” في المدينة.

واعتبر “علوان” أن دعوة “جيش الإسلام” لـ “الفيلق” بالوقوف على الحياد ما هي إلا حملة إعلامية يسوق لها، وهي “أعذار غير مقبولة لاعتدائه”، بعد مقتل عشرات المدنيين برصاص عناصره.

وفي سياق الاقتتال الدائر في غوطة دمشق الشرقية، نعى ”جيش الإسلام” اليوم قياديا عسكريا بارزا قال إنه “أعدم ميدانيًا على يد النصرة، المتحالفة مع فيلق الرحمن”، وأضاف في بيانٍ له أنّ القيادي نعمان عوض (أبو عصام) وقع بالأسر حياً قبل أن تتم تصفيته. في المقابل، اتهم الناشط “أبو عبادة الشامي” المتواجد في الغوطة الشرقية “جيش الإسلام” بترك جثث قتلاه في بلدات الغوطة الشرقية، ويخبرون أهاليهم أنهم أسرى لدى “النصرة”،

وذكر بيان “جيش الإسلام” أن “عوض” كان يترأس هيئة الخدمات العسكرية لدى “الجيش”.