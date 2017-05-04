ناشطون: (قسد) تسيطر على الطبقة بعد اتفاقٍ على انسحاب (داعش)

رزان العمر: كلنا شركاء

أكد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” أن الميليشيات المنضوية في تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيطرت اليوم الخميس على آخر أحياء مدينة الطبقة، كبرى مدن ريف الرقة، بعد اتفاقٍ مع تنظيم “داعش” يقضي بسحب عناصره المحاصرين.

وكان ميليشيات “قسد” تحاصر عناصر “داعش” في أحياء الطبقة الجديدة (الأول والثاني والثالث) المتاخمة لسدّ الفرات، فيما نشر مركز “نورس” للدراسات خريطة تظهر سيطرة (قسد) على المدينة بأكملها وجسم السد المجاور، لافتاً إلى وجود اتفاق قضى بخروج المقاتلين المحاصرين من المدينة.

وكانت “قسد” أعلنت في وقت سابق اليوم عن إفشال هجمات لـ “داعش” وقتل العشرات من عناصره في أحياء الطبقة الجديدة وسط استمرار الاشتباكات في هذه الأحياء.

وأشارت إلى أنها تمكنت من السيطرة على أحياء الطبقة الجديدة الثلاث ثم عادت الاشتباكات في تلك الاحياء الى كل قوتها نتيجة تحصن عناصر “داعش” بين المدنيين على حدّ تعبيرها، مشيرةً إلى وجود هجمات معاكسة شنها “داعش” على نقاط تمركزها في هذه الاحياء الثلاث وعلى قرية سحل خشب والصفصافة بهدف كسر الحصار الضيق المفروض على عناصر “داعش” في الطبقة.