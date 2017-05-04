الائتلاف يطالب بوقف الاقتتال في الغوطة وتوجيه السلاح نحو النظام

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، جميع الفصائل المتقاتلة في غوطة دمشق الشرقية إلى وقف الاقتتال وتوجيه السلاح نحو النظام.

وأفاد موقع الائتلاف بأن لجنة فض الاقتتال بين الفصائل المتصارعة دعت عبر اجتماع مع الائتلاف لدعم الصوت الشعبي الذي يطالب بوقف الاقتتال بين الفصائل الثورية لحل جميع الاشكاليات القائمة بين الفصائل التي حصل التصادم بينها في غوطة دمشق، والتي كان لاقتتالهم أثر سلبي بالغ على عموم الشعب السوري.

وأكد الائتلاف على دعمه لقرارات اللجنة وبيانها، وأنه سيبذل جهده في ممارسة الضغط على الأطراف المتصارعة، وعبّر الائتلاف عن استنكاره للأصوات التي تقوم بالتشويش على سير عمل اللجنة والتي تؤجج الصراع وتبرر القيام به بدلاً من تهدئة الأوضاع، داعياً إلى توجيه السلاح نحو النظام عوضاً عن استنزاف الطاقات في اقتتال أخوي.