العبادي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية- السورية

“لدحر الإرهابيين”

كلنا شركاء: الأناضول

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار (غرب)، وفق بيان لقيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش.

وقالت قيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش) في بيان لها، “إن العبادي وجّه القوات المسلحة بإرسال المزيد من التعزيزات لدحر الإرهابيين في حدودنا مع سوريا”.

وأضافت أن العبادي أشاد بالقوات العراقية التي صدت هجوما واسعا لمسلحي “داعش” في منطقة صكار، غربي الأنبار، ومنعتهم من اختراق المواقع العسكرية.

وأشار البيان، إلى أن العبادي شدد على أن قوات بلاده “لن تسمح مجددا بسيطرة داعش على مناطق جديدة؛ على غرار ما حدث في 2014 عندما اجتاح التنظيم شمالي وغربي البلاد”.

من جانبه، أوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع، في تصريح للأناضول، أن التعزيزات العسكرية سترسل إلى قضاء الرطبة بالأنبار، بعد هجمات داعش المتكررة على القوات العراقية هناك.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “ثلاثة آلاف جندي سيصلون قريبا (لم يذكر موعداً) إلى الرطبة مع آلياتهم ومعداتهم العسكرية”.

ولفت إلى أن “التعزيزات الجديدة ستتبعها تعزيزات أخرى، تُوكل إليها مهمة صد هجمات داعش أولا، ومن ثم القيام بعمليات تمشيط لملاحقة جيوب التنظيم في المنطقة الصحراوية”.

وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر/تشرين أول 2016، عملية عسكرية واسعة لطرد “داعش” من الموصل.

واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون ثاني الماضي، وأطلقت في فبراير/شباط الماضي حملة عسكرية لانتزاع النصف الغربي من التنظيم.