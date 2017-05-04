ثلاثة شبيحةٍ أشقاء ضحايا مشادةٍ كلاميةٍ في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

لقي شبيحان شقيقان مصرعهما، وأصيب شقيقهما الثالث بجروح، أمس الأربعاء 3 أيار/مايو، إثر انفجار قنبلة أحدهما اليدوية، خلال ممارسته التشبيح على امرأة في مدينة اللاذقية.

ونقلت مصادر إعلام موالية، عن أحد أقرباء الضحايا القصة كاملة، حيث قال إن مشادة كلامية مجهولة الأسباب حدثت في البداية بين الشبيح “ثائر بدر إسماعيل” وامرأة في حي الفاروس بمدينة اللاذقية.

وأضاف المصدر بأنه نتيجة تطور المشادة الكلامية، والغضب من قبل ثائر والذي أكد المصدر أنه كان في حالة سكر بعد شربه للكحول، رمى ثائر قنبلة صوتية باتجاه المرأة، دون أن يذكر حدوث أضرار.

وبعد ربع ساعة، وبحسب قريب الشبيح، ونتيجة تطور الغضب، صعد ثائر إلى منزله ليأتي بقنبلة ثانية وينزع صاعقها. في هذه الأثناء حاول أخوه “معين بدر إسماعيل” تهدئته، فانفجرت القنبلة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وإصابة شقيقهما الثالث “مالك بدر إسماعيل”.

وأشارت الصفحات الموالية التي تناقلت الخبر إلى أن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على من بقي حياً من المتشاجرين”. وطالبت تلك الصفحات الشبيحة بعدم اللجوء إلى الأسلحة أثناء المشاجرات، مضيفة “ومن الأفضل أن لا تتشاجروا من الأساس… حاجتها البلد كلشي عم تخسره شباب كل يوم”.