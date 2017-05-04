دي ميستورا: خطة المناطق الآمنة في سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح

كلنا شركاء: رويترز

أشاد ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يوم الخميس بخطة لإقامة مناطق آمنة في سوريا ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حقيقي للقتال.

وقال دي ميستورا للصحفيين “اليوم في آستانة أعتقد أنه كان بوسعنا أن نشهد خطوة إيجابية مهمة واعدة في الاتجاه الصحيح في عملية وقف تصعيد الصراع”.

وقال كبير المفاوضين الروس في المحادثات ألكسندر لافرينتييف إن موسكو مستعدة للتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والسعودية بشأن سوريا.

وقال لافرينتييف “للآسف الأمريكيون لا يزالون يتجاهلون محاولاتنا لتوثيق التعاون العسكري لكننا نواصل المحاولة” وأضاف أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الآمنة في سوريا.