مقتل عناصر لقوات النظام خلال محاولتهم زرع عبواتٍ شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نصبت كتائب الثوار صباح اليوم الخميس (4 أيار/مايو) كميناً لقوات النظام على طريق أم المياذن ـ درعا، وذلك أثناء محاولات قوات النظام زرع عبوات ناسفة على الطريق المذكور.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء”، إن لواء (أحفاد الرسول) بالتعاون مع فرقتي (الفلوجة ـ أسود السنة) نصبوا كميناً هو الأول من نوعه على طريق أم المياذن ـ درعا لقوات النظام التي كانت تحاول زرع عبوات ناسفة على الطريق، والتي تقدمت من مواقعها على جبهة (المخابرات الجوية) في مدينة درعا.

وأضاف بأن الثوار تمكنوا من قتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام الذين حاولوا زرع العبوات الناسفة، واستهدفت قوات النظام المتمركزة في كل من تل (الشيخ حسين) غرب السويداء، وكتيبة البانوراما/285 في مدينة درعا بلدة (أم المياذن) والطريق، في محاولة للتغطية على قواتها.

وأشار العمري إلى أنها المرة الأولى خلال الأشهر الماضية التي تتمكن فيها كتائب الثوار من كشف سر العبوات الناسفة، والتي أدت لمقتل أكثر من 70 شخصاً من قادة وعناصر كتائب الثوار في ريف درعا الشرقي خلال الأشهر الستة الماضية.

ويذكر أنه خلال الأسبوع الحالي انفجرت خمس عبوات ناسفة في ريف درعا الشرقي، أربع منها استهدفت مركبات لكتائب الثوار، فيما استهدفت الخامسة تاجراً مدنيا. حيث انفجرت عبوة ناسفة مطلع الأسبوع الجاري على طريق الغارية الغربية ـ صيدا مما أدى لمقتل اثنين من عناصر فرقة (شباب السنة)، كما انفجرت عبوة ثانية على طريق أم المياذن ـ درعا أدت لمقتل أحد عناصر فرقة (فلوجة حوران)، وانفجرت عبوة ثالثة على طريق الغارية الشرقية ـ الصورة وأدت لمقتل رئيس المجلس المحلي في بلدة (بصر الحرير) وثلاثة من قادة فرقة (عمود حوران).

وأدى انفجار العبوة الرابعة على طريق ناحتة ـ بصر الحرير لمقتل أحد عناصر جيش (الإسلام) وإصابة قيادي آخر، وتسبب انفجار العبوة الخامسة على طريق الكرك الشرقي ـ المسيفرة بمقتل ثلاثة مدنيين، كما استهدفت قوات النظام فرق الدفاع المدني خلال محاولتهم إسعاف الضحايا، وتسبب استهداف مركبة للدفاع المدني على طريق بصر الحرير ـ ناحتة بمقتل أربعة من متطوعي الدفاع المدني.