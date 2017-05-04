مقتل الإعلامي محمد القابوني في حي القابون

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت الهيئة السورية للإعلام اليوم الخميس (4 أيار/مايو)، مدير مكتبها في حي القابون بالعاصمة دمشق، محمد القابوني (أبو معاذ)، والذي قضى جراء الغارات الروسية المكثفة على الحي.

وقال عضو الهيئة السورية للإعلام، عمار الزايد، لـ “كلنا شركاء”، إن “مدير مكتب الهيئة في حي القابون محمد القابوني من أوائل الناشطين الإعلاميين الذين نقلوا الحقيقة للعالم وكشفوا إجرام الأسد وروسيا وإيران والمليشيات الطائفية منذ بدء المظاهرات السليمة في سوريا في ١٨ آذار/مارس 2011”.

وأضاف بأن آخر ما كتبه القابوني على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) يوم الثلاثاء الماضي 2 أيار/مايو: “عندما تنتهي المعركة ويخلد الشهداء إلى النوم يخرج الجبناء من جحورهم في الأزقة الخلفية والأقبية ليحدثونا عن بطولاتهم”.

وأردف بأن القابوني “طالب زملائه وعناصر الجيش الحر والثوار بأن يصمدوا وأن لا يخذلوا المدنيين في أحياء دمشق الشرقية المحررة، والتي تتعرض لأعنف هجمة عسكرية من قبل النظام وروسيا ومليشيات إيران الطائفية”.

ويذكر أن الهيئة السورية للإعلام كانت قد نعت في شهر شباط/فبراير الماضي اثنين من مراسليها في معارك حي (المنشية) بدرعا البلد وهما (جورج سمارة ـ باسل الدروبي)، وذلك بقصف للطيران الروسي.