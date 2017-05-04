الخارجية التركية: (تخفيف التوتر) في سوريا يشمل ثماني مناطق

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رحبت وزارة الخارجية التركية باتفاق مناطق تخفيف التوتر، وأكدت أن الدول الضامنة وقعت على مذكرة تقضي بتخفيف التوتر في ثماني مناطق من سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأناضول التركية، بأن “اجتماع أستانة، شهد (اليوم) توقيع الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، مذكرة تقضي بإقامة مناطق تخفيف توتر في سوريا، تشمل كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة”.

وأضاف البيان بأن مجموعات عمل ستؤسسها الدول الضامنة الثلاث، تقوم خلال الفترة المقبلة بتحديد التفاصيل المتعلقة بحدود مناطق تخفيف التوتر، والقواعد الخاصة بها.

وأردف “تركيا ستستمر في جهودها المكثفة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار المطبق حاليا، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع في سوريا (..) وتأمين الاحتياجات الإنسانية، وتوفير الأمن للمدنيين السوريين”.

وانطلقت أمس الجولة الرابعة من محادثات أستانة حول سوريا، في العاصمة الكازاخية، واختتمت مساء اليوم الخميس بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، في وقت انسحب ممثلون للمعارضة المسلحة.