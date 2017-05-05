مظاهرةٌ لطلاب حي برزة الدمشقي طالبت بفتح المعبر لتأدية الامتحانات

محمد كساح: كلنا شركاء

خرجت صباح أمس الخميس 4 أيار/مايو مظاهرةٌ طلابيةٌ في حي برزة بدمشق، للمطالبة بفتح المعبر نحو العاصمة، والسماح بخروج الطلاب لتأدية امتحاناتهم، في ظل تدهورٍ كبيرٍ يشهده القطاع الخدمي والمعيشي في الحي، جراء الحصار المفروض من 19 شباط الماضي.

وقال “عدنان الدمشقي” مدير المكتب الإعلامي لحي برزة، في تصريح لـ (كلنا شركاء)، إن برزة شهدت منذ ساعات فجر الخميس الأولى مظاهرة للطلاب وأهليهم بعد إشاعة عن فتح معبر برزة، فاتجه الطلاب نحو حواجز النظام التي لم تسمح لهم بالمرور، ما أدى لقيامهم بمظاهرة طالبت بفتح المعبر لخروج الطلاب، وخرجت باتجاه المعبر وطافت الحي.

وتحدث الدمشقي عن 2300 طالب ابتدائي متواجدين داخل برزة، بينما لا توجد إحصائية لطلاب الشهادات مثل التاسع والبكالوريا والجامعات، لكن الدمشقي أوضح أنها تتجاوز المئات.

وقال الدمشقي “بدأت امتحانات الطلاب وهم مضطرون للمغادرة لتأديتها، على الأخص طلاب الجامعات والتاسع والبكالوريا. لجنة المصالحة طالبت النظام بالسماح للطلاب بمغادرة الحي لتأدية امتحاناتهم لكن النظام لم يرد سوى بطرد الطلاب إلى داخل الحي”.

ويعتبر الوضع المعيشي داخل برزة صعباً للغاية. وقال مدير المكتب الإعلامي للحي “وجهنا نداءات للمنظمات الدولية لكننا لم نحظ بأي رد”، وأردف بالقول “الوضع يتدهور يوماً بعد يوم لأن عدد السكان كبير في منطقة صغيرة خالية من الأراضي الزراعية”.

وتابع “الوضع الخدمي يعتبر أكثر سوءاً بسبب الهدنة التي وقعتها برزة مع النظام، حيث كانت السيارات الخدمية للمحافظة تدخل إلى الحي، أما الآن فلا يتمكن الدفاع المدني من القيام بهذه الأعباء الكبيرة”.