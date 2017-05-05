دفعةٌ ثامنةٌ من مهجري حي الوعر تغادر وأربعٌ أخرى تنتظر دورها

أسامة أبو زيد: كلنا شركاء

بدأ منذ عصر أمس الخميس 4 أيار/مايو، التحضير لخروج المهجرين من حي الوعر إلى مدينة جرابلس في ريف حلب، وتجمع أهالي حي الوعر بعد خروجهم من حيهم عند النقطة صفر، وهي نقطة تخضع لسيطرة النظام قرب تحويلة طرطوس – حمص، حيث يتواجد الطرف الروسي الضامن لتنفيذ الاتفاق.

وقالت لجنة تنظيم الخروج إن التحرك باتجاه ريف حلب قد يبدأ مع تمام الساعة الثالثة فجراً، بعد الانتهاء من الإجراءات اللوجستية التي يجريها طرف النظام والطرف الروسي في النقطة صفر، من تجهيز واكتمال الحافلات والتأكد من تأمين الطريق.

نحو 2000 شخص ستنقلهم 50 حافلة من نوع بولمان، ومن الممكن أن ينخفض العدد قليلاً في هذه الدفعة بسبب تأجيل عدد من المدنيين خروجهم من الحي بسبب امتحانات أبنائهم المدرسية في نهاية هذا العام، وسبق يوم الأربعاء رفض النظام تأجيل خروج هذه الدفعة، بعد طلب لجنة تفاوض حي الوعر التأجيل، وذلك بسبب وجود بعض المشكلات حول تأمين جوازات السفر للخارجين، وزيادة عدد الشاحنات التي تنقل الحقائب للمهجرين، إضافةً لحل مشكلة خروج السيارات مع أصحابها إلى مناطق التهجير.

هذا ومن المفترض خروج دفعة قادمة وجهتها ريف إدلب في الأسبوع المقبل لتتبعها دفعة أخرى ستتجه إلى مدينة جرابلس، ويبقى دفعة أخرى مشتركة ما بين ريف حلب وريف إدلب، وسيخرج ضمن هذه الدفعات دفعة واحدة باتجاه ريف حمص الشمالي، وينتهي بذلك حي الوعر من عملية تهجيره، وتدخل الكتيبة الروسية مع الشرطة التابعة للنظام الحي.