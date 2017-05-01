صورة الجندي التركي والطفل السوري أيلان على العملة الوطنية لفنلندا

كلنا شركاء: ترك برس

طبعت الحكومة الفنلندية، على عملتها الوطنية، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لاستقلالها، صورة الجندي التركي لحظة احتضانه الطفل السوري أيلان الكردي الذي مات غرقا قبالة سواحل بحر إيجه.

وبحسب الخبر الذي أوردته صحيفة “NTV”، تحاول الحكومة الفنلندية، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لاستقلالها، من خلال هذا التطبيق على لفت الانتباه إلى العدالة العالمية، واحترام حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل السوري أيلان الكردي، كان قد مات غرقا، في منطقة بودروم التركية، وذلك في تاريخ 2 أيلول / سبتمبر، 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، حيث فقد خلالها أخاه وأمّه.

ولاقت صورة جسد أيلان وهو ملقى على الساحل، صدى عالميا كبيرا، وذلك من خلال الانتشار الواسع الذي حققه على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.