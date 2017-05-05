دفعةٌ ثامنةٌ تغادر (الوعر) الحمصي إلى جرابلس

رشا دالاتي: كلنا شركاء

خرجت، صباح اليوم الجمعة، الدفعة الثامنة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، متجهة إلى مدينة جرابلس، بعد تأخيرٍ لثمانٍ وأربعين ساعة بسبب بعض الأمور اللوجستية.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في الحي إن 50 حافلةً تقل نحو ألفي شخصٍ من أبناء الحي، معظمهم من الأطفال والنساء، غادرت الحي صباح اليوم باتجاه تحويلة مصياف تمهيداً لانطلاقها إلى جرابلس في ريف حلب الشمالي، ويضاف على القافلة تسع شاحناتٍ لنقل أمتعة المهجّرين.

وتوقع مراسلنا أن تصل القافلة إلى بلدة تادف قرب مدينة الباب قبيل مغيب شمس اليوم، حيث ستنتقل القافلة إلى مناطق سيطرة “درع الفرات” في مدينة الباب، ومنها إلى مخيمات خصصت لاستقبالهم في مدينة جرابلس، حيث تنتظرهم المنظمات الإنسانية هناك.