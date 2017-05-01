(جيش الإسلام) يعلن إيقاف عمليته العسكرية في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن جيش الإسلام اليوم الجمعة، عن إيقاف عمليته العسكرية ضدّ الفصائل في الغوطة الشرقية، مؤكداً قضاءه على “مقومات وجود” هيئة تحرير الشام في المنطقة.

وأورد “جيش الإسلام” في بيان إعلانه إيقاف العملية أنه يحمل بقية الفصائل المسؤولية بملاحقة “فلول هذا التنظيم (هيئة تحرير الشام) ضمن قطاعاتهم”.

وقال البيان إن هذه العملية التي وصفها بـ “المباركة” كانت تهدف إلى “تقويض تنظيم الغلوّ والبغي جبهة النصرة وردّ صياله وعاديته”، مشيراً إلى أن العملية “حققت معظم الأهداف المرجوّة منها، وقضت على مقومات وجود هذا التنظيم الدخيل على الغوطة، ولم يبق منه إلا فلول طريدة”.

وأضاف أن العملية توقفت حرصاً على مصلحة المدنيين، واستجابةً لنداءات المؤسسات والفعاليات الثورية والشرعية، وتفادياً للصدام مع الفصائل الأخرى.