(داعش) يباغت النظام في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

شنّ تنظيم “داعش” مساء أمس الخميس هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام في مدينة دير الزور، واندلعت اشتباكات استمرت اليوم الجمعة، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة، إنّ التنظيم هاجم قوات النظام على عدّة محاور وقطاعات في محيط المدينة، وتركز في لواء التأمين ومنطقة المقابر جنوب المدينة وحي الصناعة وحي العمال وحي الجبيلة وجبال ثردة ومحيط المطار العسكري وقرية البغيلية ومنطقة الرواد غرب المدينة.

وأضاف مراسلنا “مراد الأحمد” أن الاشتباكات تسببت بسقوط قتلى في صفوف الطرفين، حيث شيّعت ميليشيات النظام أحد عناصر “الدفاع الوطني” في حي الجورة الذي قتل في الاشتباكات الدائرة في منطقة المقابر، ويدعى “سعيد عبد المنعم العويد”.

كما شيع الأهالي المدنيين في الأحياء المحاصرة الخاضعة لسيطرة النظام الطفل عبد الله هاني راغب الحرب الذي قضى جراء إلقاء قنابل من قبل طائرات التنظيم المسيرة.

في المقابل، شنت مقاتلات النظام الحربية عدة غارات على مناطق سيطرة تنظيم داعش بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات لتستهدف منطقة المقابر ومحيط جبال ثردة وحي الصناعة وحي العمال وحي الحميدية وحي الجبيلة ومحيط منطقة البانوراما، بحسب المراسل.

وفي سياق آخر، نفذ التحالف الدولي عدة غارات جوية استهدفت بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ولم يتبين إن كانت غارات اعتيادية أم غارات استهدفت قافلة عسكرية قادمة من مدينة الموصل العراقية إلى مدينة البوكمال السورية.