مفخخةٌ تضرب داخل مخيم (الركبان) على الحدود الأردنية

إياس العمر: كلنا شركاء

انفجرت مساء يوم أمس الخميس 4 أيار/مايو سيارة مفخخة داخل مخيم (الركبان) للنازحين على الحدود السورية الأردنية، متسببة بمقتل عدد من مقاتلي كتائب الثوار والمدنيين داخل المخيم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجيش العشائر محمد عدنان لـ “كلنا شركاء” إن الانفجار استهدف مركبة عسكرية لجيش سوريا الجديد بمنطقة سوق (الغنم) على أطراف المخيم الشمالية، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص اثنين منهم من مقاتلي جيش سوريا الجديد و الثالث مدني، بالإضافة لعدد من المصابين الذين أسعفوا إلى النقاط الطبية القريبة في المنطقة لتلقي العلاج .

وأضاف عدنان أن الحادث يتشابه لحدٍّ كبيرٍ مع عملية التفجير التي حدثت مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي داخل المخيم، متهماً خلايا نائمة تتواجد داخل المخيم وتتبع تنظيم (داعش) بالوقوف وراء العملية، كما أشار إلى أن منطقة البادية من الصعب أحكام السيطرة عليها.