روسيا: (مناطق تخفيف التوتر) تدخل حيز التنفيذ الليلة

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أعلنت روسيا اليوم الجمعة (5 أيار/مايو)، أن المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة حول مناطق تخفيف التوتر ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 6 مايو/أيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من 1 مايو الجاري. وأوضحت خلال إيجاز صحفي، نقله موقع “روسيا اليوم”، أن فريق عمل مشترك ستشكله الدول الضامنة سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد والمناطق العازلة (مناطق الأمن) التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد.

وأكد الفريق أول سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أن المناطق العازلة أو أشرطة الأمن، التي تهدف إلى منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطاً للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وتضمن الدول الراعية للهدنة (روسيا وتركيا وإيران) عمل الحواجز ونقاط المراقبة كما أنها تدير المناطق الآمنة اعتماداً على قدراتها. وعلى أساس التوافق بين الدول الراعية، يمكن إشراك قوات تابعة لدول أخرى للعمل في أشرطة الأمن.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن المذكرة التي تم التوقيع عليها أمس في الجولة الختامية لمفاوضات “أستانا 4” تسمح بزيادة عدد المناطق الآمنة في المستقبل.

كما أكد رودسكوي أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل الجهود المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أراضي سوريا. وأردف قائلا: “أريد أن أشدد على أن التوقيع على المذكرة الخاصة بإقامة مناطق وقف التصعيد في سوريا لا يعني إنهاء الحرب ضد إرهابيي داعش والنصرة”.

وأوضح أن تنفيذ المذكرة سيسمح لقوات النظام بتوجيه قوات إضافية لمحاربة “داعش”، مؤكداً أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستواصل دعم قوات النظام من أجل القضاء على التشكيلات الإرهابية التابعة لـ “داعش”، إذ ستركز الجهود الأساسية على إحراز تقدم شرقي مدينة تدمر ولرفع الحصار عن دير الزور، وكذلك للسيطرة على المناطق المحاذية لنهر الفرات شرقي ريف حلب.