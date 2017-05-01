قوات النظام تسيطر على شركة الكهرباء جنوب دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته، اليوم الجمعة (5 أيار/مايو)، سيطرتها على شرطة الكهرباء على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية، بأن قوات النظام وميليشياته سيطروا على شركة الكهرباء إثر اشتباكات مع مسلحي “داعش”، وسط غارات لسلاح الجو استهدفت تحركات مسلحي التنظيم في محيط الشركة ومنطقتي المعامل والمقابر وتلال خنزير وميلاد وعلوش على المحور الجنوبي للمدينة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة، إنّ تنظيم “داعش” هاجم قوات النظام على عدّة محاور وقطاعات في محيط المدينة، وتركز في لواء التأمين ومنطقة المقابر جنوب المدينة وحي الصناعة وحي العمال وحي الجبيلة وجبال ثردة ومحيط المطار العسكري وقرية البغيلية ومنطقة الرواد غرب المدينة.

وأضاف مراسلنا “مراد الأحمد” أن الاشتباكات تسببت بسقوط قتلى في صفوف الطرفين، حيث شيّعت ميليشيات النظام أحد عناصر “الدفاع الوطني” في حي الجورة الذي قتل في الاشتباكات الدائرة في منطقة المقابر، ويدعى “سعيد عبد المنعم العويد”.

وأردف بأن الطائرات الحربية الروسية تدخلت وكثّفت من غاراتها على مواقع التنظيم، وخصوصا جنوب المدينة في منطقة المقابر، وذلك لمساندة قوات النظام ومليشيا الدفاع الوطني، بالتزامن مع استهداف قوات النظام أحياء العمال والحميدية وقرية البغيلية بوابل من قذائف المدفعية الثقيلة. واستطاعت قوات النظام أن تحرز تقدماً على حساب التنظيم في عدة نقاط جنوب المدينة وفي منطقة المقابر، وسيطرت على شركة الكهرباء.