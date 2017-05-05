بينهم قياديان… (غضب الفرات) تعلن مقتل العشرات من (داعش) غرب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة (5 أيار/مايو)، مقتل 52 عنصراً من تنظيم “داعش”، بينهم “أميران”، خلال المواجهات المستمرة بين الطرفين فيما تبقى من أحياء مدينة الطبقة وقرى في ريف الرقة الغربي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأكدت ميليشيات سوريا الديمقراطية استمرار الاشتباكات مع ما تبقى من عناصر تنظيم “داعش” المحاصرين في أحياء الطبقة الثلاث (الأول والثاني والثالث)، لليوم 45 على التوالي. وأشارت إلى مقتل نحو 10 عناصر للتنظيم خلال المواجهات صباح اليوم، واستيلائها على كمية من الأسلحة والذخائر.

وأضافت الميليشيات من خلال موقعها الرسمي بأن عناصرها خاضوا اليوم أيضاً اشتباكات مع تنظيم “داعش” في قرية سحل الخشب شرق مدينة الطبقة لليوم الرابع على التوالي، قُتل خلالها عنصران للتنظيم جراء انفجار لغم أرضي بهما.

وتشهد قريتي الصفصافة وعباد الواقعة شرق الطبقة اشتباكات مستمرة بين الطرفين، في محاولة من قبل التنظيم للتقدم. وأكدت الميليشيات مقتل نحو 40 عنصراً للتنظيم بينهم “أميران”، مشيرة إلى تمكنها من سحب جثث 18 منهم.

وأشارت الميليشيات إلى استيلائها على 4 أسلحة (بي كي سي)، و14 بندقية كلاشينكوف، و60 مخزنا، و5 قنابل يدوية، ومسدس، ومنظار، وراجمة كاتيوشا، و73 من قذائفها، وسلاح دوشكا، ومدفع هاون، و12 من قذائفها، إضافة إلى كميات كبيرة من طلقات الكلاشينكوف والدولشكا و(بي كي سي).