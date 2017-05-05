قتلى وجرحى لقوات النظام خلال محاولتها التقدم شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام وميليشياته، اليوم الجمعة (5 نيسان/أبريل)، خلال محاولتها التقدم على قرية الزلاقيات في ريف حماة الشمالي.

وقال “محمد رشيد” مدير المكتب الإعلامي في (جيش النصر)، إن عناصر قوات النظام مدعومة بالميليشيات الإيرانية والآليات الثقيلة، حاولت التقدم من حاجز شليوط باتجاه قرية الزلاقيات الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف القرية بعشرات الصواريخ.

وأضاف “رشيد” في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن اشتباكات عنيفة دارت على تخوم القرية، تمكن خلالها الثوار من صد الهجوم، وتكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.

كما أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية، استهداف مليشيات النظام بصواريخ الغراد، أثناء محاولتها التقدم على محور الزلاقيات.

واستهدفت كتائب الثوار بالقذائف المدفعية والصواريخ مصادر إطلاق الصواريخ والمدفعية في كلٍّ من: (قمحانة، حلفايا، محردة، شليوط)، بحسب ناشطين، حيث تعرضت مدن وبلدات ريف حماة الشمالي، وبخاصة مدينة اللطامنة، لقصف مدفعي عنيف من قبل حواجز قوات النظام المتمركزة في مدن وبلدات ريف حماة الشمالي الخاضعة لسيطرتها.